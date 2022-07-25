Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа – 13,5%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном банке, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе.

В Нацбанке также отметили, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.

В июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты – продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции, издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге. Нацбанк РК

В финрегуляторе также сообщили, что базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания – в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае – 13,8%).

Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда.

За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Нацбанка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%.

Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление. Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган.

При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий. Нацбанк РК

В Нацбанке рассказали о ситуации в мире, где также сохраняется высокий инфляционный фон, а внешние монетарные условия ужесточаются. Индекс продовольственных цен ФАО в июне снизился на 2,3%, в основном за счет растительных масел, зерновых и сахара, но все еще находится на 23,1% выше прошлогоднего показателя и вблизи исторических максимумов.

В июне 2022 года годовая инфляция в США и ЕС из-за роста цен на энергоносители и продукты питания снова пробила исторический максимум, достигнув 9,1% и 9,6%, соответственно. В условиях повышенного инфляционного давления ФРС США в июне 2022 года повысила ставку сразу на 0,75 п.п. (впервые с 1994 года), до 1,5%-1,75% годовых и сигнализирует о дальнейших повышениях в текущем и следующем годах. ЕЦБ, в свою очередь, впервые за 11 лет повысил процентную ставку на 0,5 п.п. При этом регулятор сообщил о вероятности дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 5 сентября 2022 года в 14:00 по времени Нур-Султана.

24 февраля 2022 года Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%, а 25 апреля – до 14%.