Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%. Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, решение повысить базовую ставку отражает приверженность Нацбанка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах – торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены.

Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд. Пресс-служба Нацбанка РК

В центробанке напомнили, что годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12% (в феврале 2022 года – 8,7%).

Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4% (10%) и 10,9% (8,6%), соответственно. Стоимость платных услуг выросла на 8,3% (7,1%). Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность.

Результаты опроса в марте 2022 года указывают на снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обменного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4%.

Как отметили в центробанке, существенное проинфляционное давление будет оказывать фискальная политика.

В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% при средних темпах роста в предыдущие три года 16,7%. Сохраняющийся положительный фискальный импульс окажет проинфляционное давление как в 2022-м, так и в 2023 году. Трансферт из Национального фонда для финансирования дефицита бюджета в 2022 году составит 4,6 трлн тенге, что сопоставимо с 4,8 трлн тенге в 2020 году, выделенными в условиях пандемии и сокращения ВВП на 2,5%. Финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции.

В Нацбанке отметили, что рост экономической активности в Казахстане по итогам I квартала 2022 года составил 4,4% в годовом выражении.

После замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики. Поддержку деловой активности оказывает высокий потребительский спрос. Рост розничного товарооборота в марте 2022 года ускорился до 3,7% в годовом выражении. Потребление домашних хозяйств также подкреплено ростом потребительского кредитования и реальных доходов населения.

Монетарные факторы способствуют росту внутреннего спроса в результате реализации антикризисных программ поддержки экономики. За I квартал 2022 года кредитный портфель вырос на 3,9% (за 2021 год рост составил 26,5%). Объем новых выданных кредитов экономике в I квартале 2022 года вырос на 25,3% в годовом выражении (за 2021 год – рост на 46,8%). Пресс-служба Нацбанка РК

При этом, как отметили в центробанке, итоги марта 2022 года показали, что «повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов».

В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся экономическим условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения экономических агентов с потребительской на сберегательную. Пресс-служба Нацбанка РК

Также в центробанке отметили, что со стороны внешнего сектора наблюдается усиление проинфляционных факторов.

Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в марте 2022 года достиг рекордных значений с 1990 года на фоне повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров. Мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. Это связано с сохранением неопределенности вокруг геополитического кризиса, высокими мировыми ценами на удобрения и ростом издержек ввиду разрыва цепочек поставок.

Прогнозы по мировому рынку нефти демонстрируют сохранение высокого уровня цен на нефть. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в странах ОЭСР к концу марта составили 2,61 млрд баррелей, что чуть больше, чем месяцем ранее, но по-прежнему вблизи минимума с апреля 2014 года. С учетом произошедшего шока на рынке нефти, прогноз по цене на нефть был существенно повышен международными организациями. Так, цена на нефть будет складываться в диапазоне 90-100 долларов США за баррель в среднем в 2022-2023 годах.

Как следствие существенного роста цен на продукты питания и энергию зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах – основных торговых партнерах Казахстана, что повлияет на повышение импортируемой инфляции. Пресс-служба Нацбанка РК

По прогнозу Международного валютного фонда, ожидается, что в 2022 году глобальная инфляция останется высокой. В развитых странах инфляция будет находиться на уровне 5,7% (предыдущая оценка 3,9%), а в развивающихся – на уровне 8,7% (предыдущее значение 5,9%). В 2023 году на фоне ожидаемого более слабого развития мировой экономики и более низких цен на энергоносители инфляция в развитых странах замедлится до 2,5%, а в развивающихся – до 6,5%.

Основные риски для инфляции на ближайшем горизонте сопряжены со значительным фискальным импульсом при положительной динамике экономики, ростом внутреннего и внешнего спроса, повышением мировых цен на продовольствие, сырье и готовые товары, высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями, разрывом цепочек поставок, импортом высокой инфляции из стран – основных торговых партнеров. Пресс-служба Нацбанка РК

Вместе с тем в центробанке объяснили, что при принятии будущих решений по базовой ставке ключевую роль будут играть поступающие статистические данные и итоги прогнозного раунда «Май-июнь 2022 года».

Сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков. Пресс-служба Нацбанка РК

27 апреля в 11:00 по времени Нур-Султана состоится пресс-брифинг председателя Нацбанка РК с участием представителей СМИ.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 июня 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 24 февраля Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 10,25 до 13,5%.