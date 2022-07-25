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Как будут измерять среднюю скорость автомобиля в Казахстане

как будут вычислять среднюю скорость автомобиля Фото: Zakon.kz
В Казахстане разработан проект стандарта «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением», сообщает Zakon.kz.

Документ разработан КазСтандарт КТРМ МТИ РК совместно с Казахстанским институтом стандартизации и метрологии.

Стандарт устанавливает требования к круглосуточной и всепогодной работе технических средств, допустимой погрешности измеряемой скорости.

Также стандарт содержит понятие «средняя скорость движения транспортного средства», которое объясняется как характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Согласно стандарту, камеры фото- и видеофиксации смогут распознавать превышения установленной скорости движения (в том числе средней), движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике менее 40 километров в час, нарушение правил стоянки, движение по полосе общественного транспорта и другие виды нарушений.

Проект стандарта также содержит классификацию технических средств автоматической фото- и видеофиксации по различным признакам:

  • по конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности;

  • по функциональному назначению (контроль на локальных или линейных участках дорог);

  • по контролируемым объектам (объекты дорожного движения, транспортные потоки, условия дорожного движения);

  • по типу измерительной системы (методу фотовидеофиксации правонарушений).

Как сообщалось, МВД прорабатывает поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение средней скорости на загородных трассах, а также по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50%-ной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года.

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