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Законодательство РК

Кому запретят оплачивать штраф со скидкой в 50% за нарушение ПДД

Полиция, ПДД, Казахстан Фото: пресс-служба МВД РК
В МВД прорабатываются новые поправки, после которых водители, нарушившие ПДД свыше пяти раз, не смогут оплатить штраф со скидкой в 50%. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент Zakon.kz.
11 июля главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», который вступит в законную силу 11 сентября этого года. Поправками введен новый состав административной ответственности за повторное управление транспортным средством без госномеров, где предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год, ранее такая норма отсутствовала. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев

Кроме того, по его словам, усилена ответственность за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными госномерами, исключено взыскание в виде штрафа и теперь за указанное правонарушение будет применяться исключительно лишение права управления транспортными средствами сроком на один год и административный арест до пяти суток.

В МВД напомнили, что ранее был предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение права управления на срок один год.

Вместе с тем в настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение средней скорости на загородных трассах, а также по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50%-ной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года. Жандос Мураталиев

Также в ведомстве сообщили, что с 1 июля вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий технические характеристики электросамокатов.

Так, по данным МВД, прорабатывается вопрос по правовому статусу лица, управляющего электросамокатом, а также определяется порядок их движения по дорогам.

Думаю, эти поправки позволят принять адекватные меры административного воздействия в отношении злостных правонарушителей, что в том числе положительно повлияет на состояние аварийности в стране. Жандос Мураталиев

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