СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире

Самым красивым мужчиной в мире признан китайский актер и певец Сяо Чжань, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно журнал Nubia Magazine проводит социологические опросы с целью выявления самых красивых актеров в разных странах, а также во всем мире. Последнее голосование было окончено в июле 2022 года и по его итогам стало известно имя самого красивого мужчины в мире в этом году.

В опросе участвовали жители 141 страны мира, конкретно за Сяо Чжаня проголосовало 2,2 млн человек.

Фото: Twitter/Nubia Magazine!

За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

В списке номинантов также были представлены такие мужчины, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Ким Тэхен, Тимоти Шаламе, Том Холланд и многие другие.

В прошлом году журнал People определил самого сексуального мужчину. Им был назван актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов».