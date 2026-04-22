Названа самая красивая женщина в мире
Фото: Instagram/annehathaway
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй признана самой красивой женщиной в мире. Ежегодный список был опубликован на сайте издания People, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, 43-летняя Энн Хэтэуэй стала самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала и снялась для его обложки.
Актриса предстала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов.
В интервью Энн Хэтэуэй поделилась, как ей удается сохранять фигуру. Актриса призналась, что занимается с личным тренером Моник Иствуд.
"Мне очень нравится тренироваться с Моник Иствуд. Она гений. Бывшая балерина, поэтому она объединила балет, высокоинтенсивные интервальные тренировки, пилатес и йогу. Мне очень повезло, что у меня есть возможность заниматься с ней индивидуально. Мы работаем вместе уже более четырех лет, она сделала меня лучше", – призналась актриса.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript