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Газонакопительная станция горит в Нур-Султане

Газонакопительная станция горит в Нур-Султане Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султан
25 июля в 22:05 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Кобда, 6. Незамедлительно на место были направлены подразделения ДЧС города Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

По прибытию пожарных установлено, что горят одноэтажные здания, кровля двухэтажного ангара, а в помещении газонаполнительной станции факелом горит газ.

На месте пожара создан штаб пожаротушения, организованы боевые участки тушения пожара. По предварительной информации от станции скорой помощи имеются четверо пострадавших. Силами огнеборцев пожар локализован в 00:05. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

На данный момент пожарные по повышенному номеру вызова работают над ликвидацией возгорания.

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