Автомобиль сгорел в автосервисе Караганды

31 июля в 16:22 поступило сообщение о пожаре по адресу город Караганда микрорайон Восток-3, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, в автосервисе по замене масла "OTTO OIL Service" в боксе на подъемнике произошло горение сгораемых частей автомобиля Mitsubishi Space Wagon (сгорела полностью) на площади 4 кв. м.

"Также от высокой температуры повреждены въездные ворота и оконные блоки. Пожар ликвидирован в 16:34. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.





Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль.

