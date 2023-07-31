Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Автомобиль сгорел в автосервисе Караганды

автомобиль сгорел в автосервисе Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
31 июля в 16:22 поступило сообщение о пожаре по адресу город Караганда микрорайон Восток-3, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, в автосервисе по замене масла "OTTO OIL Service" в боксе на подъемнике произошло горение сгораемых частей автомобиля Mitsubishi Space Wagon (сгорела полностью) на площади 4 кв. м.

"Также от высокой температуры повреждены въездные ворота и оконные блоки. Пожар ликвидирован в 16:34. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.


Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль.

Читайте также

В Усть-Каменогорске женщину наказали за попрошайничество с ребенком на руках

В Туркестанской области остановили работу незаконных карьеров

Полиция ограничила оборот более 450 тонн ядовитых веществ в Казахстане

Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления