Автомобиль сгорел в автосервисе Караганды
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
31 июля в 16:22 поступило сообщение о пожаре по адресу город Караганда микрорайон Восток-3, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, в автосервисе по замене масла "OTTO OIL Service" в боксе на подъемнике произошло горение сгораемых частей автомобиля Mitsubishi Space Wagon (сгорела полностью) на площади 4 кв. м.
"Также от высокой температуры повреждены въездные ворота и оконные блоки. Пожар ликвидирован в 16:34. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль.
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