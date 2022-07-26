Топ-5 знаков зодиака, представителей которых чаще всего бросают любимые

Представителям некоторых знаков зодиака чаще других приходится сталкиваться с тем, что их оставляют любимые. По словам астропсихолога Галины Янко, все дело в дате рождения, передает Zakon.kz.

Как рассказала астролог порталу FTimes.ru, в дате рождения зашифрована частая разлука с любовью.

В Топ-5 знаков зодиака, у представителей которых чаще всего встречается такое послание вошли: Скорпион, Водолей, Рак, Стрелец и Весы.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием в отношениях невыносимы. Скорпионы - ревнивый и мстительный знак, настоящие собственники, которые не дают личного пространства своему избраннику.

Постоянный контроль приводит к скандалам, истерикам и обидам. Причем, чем сильнее чувства Скорпиона, тем более он невыносим. Это приводит к расставанию, и представитель водного знака остается в одиночестве.

Водолей

Представители этого знака зодиака являются свободолюбивыми личностями и к романтическим отношениям они относятся так же, как и к дружбе. Хотя товарищи для Водолеев часто важнее возлюбленного. Они привыкли весело проводить время, даже если для этого нужно пренебречь чувствами партнера.

В отношениях Водолей кажется отстраненным и холодным. Порой от его безэмоциональности «сквозит». Не каждый захочет мириться с этим холодом в отношениях. Однако, когда любимый уходит, Водолей не спешит расстраиваться. Он знает цену своей свободы и независимости.

Рак

Рожденные под этим созвездием трепетно относится к своей второй половинке. Раки готовы угадывать и исполнять все ее желания, однако за этой сказкой кроется менее привлекательная истина. Отношения с Раком дарят не только радостные события, но и печальные. В таком союзе нормой становятся: отсутствие личного пространства, ревность и эмоциональная нестабильность.

Вторая половинка Рака сбежит, как только появится такая возможность. Такие отношения вредят психологическому состоянию, поэтому от них пытаются как можно быстрее избавиться.

Стрелец

Стрельцы часто бросают партнера сами. Они являются слишком активным и непостоянным знаком, которые избегают серьезных отношений. Мимолетные романы обычно Стрельцы завершают сами.

Однако все меняется, когда представители огненного знака встречают свою любовь. Стрельцы теряют голову от чувств, но не отказываются от своего привычного образа жизни. Не каждый сможет это терпеть. Поэтому избранник Стрельца уходит, оставляя в одиночестве представителя знака.

Весы

Представители этого знака зодиака стремятся к гармонии, но вносят в свои отношения хаос, из-за чего сталкиваются с парадоксом. С одной стороны, они хотят любви, поэтому делают все ради любимого. Однако все портят их нерешительность и пассивность. Они зачастую не уверены в своих решениях.

Весы привыкли замалчивать какие-то непонятные моменты. Сначала они не хотят их обсуждать, а когда всего накопилось слишком много, просто уходят. Это не всегда означает разрыв отношений. Они просто отдаляются. Конечно, это не нравится партнеру, который, скорее всего, примет решение уйти и оставить Весов одних со своими мыслями.

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