Лжесотрудник КНБ обманул жительницу Туркестанской области на 1,5 млн тенге

В Ордабасинский районный отдел полиции обратилась женщина. Ее знакомый сказал, что работает в Комитете национальной безопасности (КНБ) и поможет «забрать ценные вещи, находящиеся на таможенном контроле в Алматы», передает Zakon.kz.

Лжесотрудник КНБ выманил деньги у потерпевшей в размере 1,5 млн тенге. Не сдержав обещаний, он так и не вернул деньги. Факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК — «Мошенничество».

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила подозреваемого – им оказался местный житель. Никакого отношения к КНБ он не имеет и является безработным. Как выяснилось, мужчина познакомился с женщиной в такси по пути из села Тортколь в село Темирлан.

Подозреваемый представился сотрудником КНБ. Затем, войдя в доверие к потерпевшей, они договорились. Однако мужчина, получив деньги, пропал из виду. Подозреваемый потратил деньги на свои нужды.

Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.