Лжесотрудник КНБ обманул актюбинку на шесть миллионов тенге

Мошенник, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, сумел обмануть жительницу Актобе почти на 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", жительница Актобе в мессенджере получила сообщение от знакомого от том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ. Спустя некоторое время действительно позвонил человек, который представился сотрудником комитета. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет.

Потерпевшая выполнила все условия звонившего: взяла в кредит около 6 млн тенге и перечислила их на предоставленные счета. Однако все же поняла, что попалась на уловки мошенников. Поэтому обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленник подменил номер ее знакомого.

Полиция напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов не предлагают гражданам проведение каких-либо финансовых операций. В таком случае стражи порядка рекомендуют прекратить разговор или переписку и обратиться в полицию по номеру телефона "102".

Что важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников.