Названа стоимость билетов на Олимпиаду-2024
Как передает пресс-служба Международного олимпийского комитета, больше 1 млн билетов будет продано по цене 24 евро. Половина билетов будет реализована по 50 евро и меньше, а еще треть – по 100 евро. Еще 15% входных билетов будут иметь ценник с высокими цифрами.
С начала будущего года у посетителей Олимпиады-2024 будет шанс купить комплексный билет на три различных состязания стоимостью в 72 евро. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Девиз Олимпиады-2024 – «Широко открытые Игры» (Games Wide Open) – это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции.
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