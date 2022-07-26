Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названа стоимость билетов на Олимпиаду-2024

Олимпиада Цена Билета Фото: olympics.com
В конце текущего года начнется продажа билетов на соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут стоить от 24 до 950 евро. Организаторы планируют реализовать примерно 10 млн билетов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Международного олимпийского комитета, больше 1 млн билетов будет продано по цене 24 евро. Половина билетов будет реализована по 50 евро и меньше, а еще треть – по 100 евро. Еще 15% входных билетов будут иметь ценник с высокими цифрами.

С начала будущего года у посетителей Олимпиады-2024 будет шанс купить комплексный билет на три различных состязания стоимостью в 72 евро. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Девиз Олимпиады-2024 – «Широко открытые Игры» (Games Wide Open) – это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Легкоатлеты получили дополнительный шанс в забегах на Олимпиаде-2024

Куандык Шынасилов
Париж
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления