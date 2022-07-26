Названа стоимость билетов на Олимпиаду-2024

В конце текущего года начнется продажа билетов на соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут стоить от 24 до 950 евро. Организаторы планируют реализовать примерно 10 млн билетов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Международного олимпийского комитета, больше 1 млн билетов будет продано по цене 24 евро. Половина билетов будет реализована по 50 евро и меньше, а еще треть – по 100 евро. Еще 15% входных билетов будут иметь ценник с высокими цифрами.

С начала будущего года у посетителей Олимпиады-2024 будет шанс купить комплексный билет на три различных состязания стоимостью в 72 евро. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Девиз Олимпиады-2024 – «Широко открытые Игры» (Games Wide Open) – это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции.

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