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Спорт

Олимпиада-2026: стала известна стоимость билетов

Открыта продажа билетов на Олимпийские игры в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 08:52 Фото: Facebook/OlimpiadiMilanoCortina2026
Организаторы Олимпийских игр-2026 объявили о начале продаж билетов на соревнования в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. По информации Национального Олимпийского комитета Казахстана, цены на билеты разнообразны. К примеру, они варьируются от 30 евро на предварительные матчи по женскому хоккею в Милане до 1200 евро на гала-шоу по фигурному катанию. Среди самых востребованных событий финалы, но на многие решающие события билетов пока нет.

Количество билетов ограничено, и каждый пользователь может приобрести до 25 цифровых билетов, указав имя каждого зрителя. С декабря 2025 года имена можно будет изменить бесплатно через официальное приложение, а дети до трех лет могут посещать мероприятия бесплатно, если находятся на руках у взрослого.

Важно помнить, что реализация производится только через официальную платформу. Для того, что приобрести билет, необходимо пройти по этой ссылке.

6 мая Министерство туризма и спорта Казахстана представило данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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