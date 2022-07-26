Пора отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности

Как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе быстро и максимально комфортно – в материале Zakon.kz.

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН.

При этом услуги оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки.

В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.

Паспорт

если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности;

если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за один-два месяца до истечения срока;

если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено;

при подаче заявки сотрудник ЦОНа на месте сделает ваше фото на документы.

Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП, установленный 1 января 2022 года), или 24 504 тенге.

Стандартный срок оказания услуги – 15 рабочих дней.

При желании можно ускорить процесс при доплате.

Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:

1-я категория срочности – до одного рабочего дня – 4983 тенге;

2-я категория срочности – до трех рабочих дней – 2752 тенге.

Для областных центров действует другая схема:

1-я категория срочности – до трех рабочих дней – 4983 тенге;

2-я категория срочности – до пяти рабочих дней – 2752 тенге.

Для районов и городов областей доступна только 3-я категория: до семи рабочих дней с доплатой в 1116 тенге.

При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности

Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП, или 21 441 тенге. Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете штраф в течение недели, то сумма будет на 50% ниже. Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения.

Госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП, или 613 тенге.

Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.

Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это: