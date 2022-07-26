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Пора отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности

как быстро получить паспорт и удостоверение личности Фото: Zakon.kz
Как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе быстро и максимально комфортно – в материале Zakon.kz.

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН.

При этом услуги оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки.

В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.

Паспорт

  • если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности;

  • если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за один-два месяца до истечения срока;

  • если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено;

  • при подаче заявки сотрудник ЦОНа на месте сделает ваше фото на документы.

Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП, установленный 1 января 2022 года), или 24 504 тенге.

Стандартный срок оказания услуги – 15 рабочих дней.

При желании можно ускорить процесс при доплате.

Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:

  • 1-я категория срочности – до одного рабочего дня – 4983 тенге;

  • 2-я категория срочности – до трех рабочих дней – 2752 тенге.

Для областных центров действует другая схема:

  • 1-я категория срочности – до трех рабочих дней – 4983 тенге;

  • 2-я категория срочности – до пяти рабочих дней – 2752 тенге.

Для районов и городов областей доступна только 3-я категория: до семи рабочих дней с доплатой в 1116 тенге.

При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности

Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП, или 21 441 тенге. Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете штраф в течение недели, то сумма будет на 50% ниже. Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения.

Госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП, или 613 тенге.

Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.

Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это:

  • ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

  • герои Советского Союза и социалистического труда;

  • инвалиды все групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

  • престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

  • многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;

  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
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