Советы юриста: какие выплаты положены ребенку, у которого родители погибли в ДТП

Специалисты юридической клиники КИМЭП рассказали, какие страховые выплаты положены несовершеннолетнему, у которого оба родителя погибли в ДТП, а сам ребенок получил травмы, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, согласно закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств действует в отношении всех лиц, признанных потерпевшими, в том числе находящихся в транспортном средстве страхователя (застрахованного), являющегося виновным в причинении вреда.

Страховая выплата за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего повлекший за собой гибель, составляет 2000 МРП (6 126 000 тенге). Это касается и травмы ребенка, которые он получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. В данном случае, несовершеннолетнему ребенку, получившему травму или иное повреждение здоровья, без установления инвалидности, полагается страховая выплата в размере фактических расходов на амбулаторное или стационарное лечение до 300 МРП (918 900 тенге). Специалисты юридической клиники КИМЭП

Как пояснили юристы, за несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет (малолетних), сделки совершают от их имени законные представители. Они вправе требовать и получить страховые выплаты за его родителей и за травмы ребенка полученные в результате ДТП.

Важно отметить, что в случае смерти потерпевшего лицу, осуществившему погребение потерпевшего, страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере 100 МРП (306 300 тенге).

Исходя из этого, за гибель обоих родителей в результате ДТП, страховая компания виновника должна выплатить компенсацию в размере 4000 МРП (12 252 000 тенге), а также выплату в размере фактических расходов на лечение полученных повреждений несовершеннолетним до 300 МРП. Более того, данные выплаты вправе требовать и получить законные представители несовершеннолетнего ребенка.

На какие дополнительные компенсации имеет право несовершеннолетний ребенок

Закон предусматривает, что при недостаточности предельного объема ответственности для полного возмещения причиненного вреда, страхователь, в данном случае виновник, возмещает разницу между страховой суммой и фактическим размером вреда.

Следовательно, законные представители несовершеннолетнего ребенка могут потребовать следующие виды компенсаций у виновника ДТП:

Компенсация вреда;

Компенсация морального вреда;

Компенсация связанные с повреждением здоровья;

Компенсация вреда из-за смерти обоих родителей.

Согласно Гражданского кодекса, пострадавший ребенок, права которого осуществляются законными представителями, имеет право на компенсацию вреда независимо от вины его причинителя в случае, если вред был причинен источником повышенной опасности. К таким источникам относятся транспортные средства.

При этом моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Более того, согласно ст.939 Кодекса, в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка, лица, ответственные за вред, обязаны возместить расходы, связанные с повреждением здоровья. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Специалисты также отметили, что Кодекс предусматривает, что ребенок не достигший четырнадцати лет, имеет право на получение возмещения вреда от виновника ДТП из-за смерти обоих родителей. При этом вред возмещается несовершеннолетнему до достижения восемнадцати лет.

В то же время лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью гражданина, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, исчисленного по правилам ст.938 Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни.

При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего, наряду с заработком, включаются получавшие им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты.

Следовательно, несовершеннолетний ребенок, за которого осуществляют права законные представители, имеет право на дополнительные компенсации как, возмещение морального вреда, возмещение расходов связанные с повреждением здоровья, возмещение вреда до достижения восемнадцати лет от виновника ДТП. Специалисты юридической клиники КИМЭП

В каком порядке возможно возмещение требований

Законные представители несовершеннолетнего вправе подать гражданский иск против виновной стороны в ДТП для возмещения вышеперечисленных требований.

Иск необходимо подать в суд первой инстанции (районный суд) в письменной форме или заполнить иск на сайте электронного правительства «egov».

Для этого необходимо авторизоваться в сервисе «egov», заполнить электронную форму заявления, приложить скан-копию квитанции об оплате государственной пошлины за оказание услуги, к заявлению прикрепить необходимые документы (протокол об административном нарушении, схему ДТП, объяснительные участников и т.п.), подписать ЭЦП и отправить.

В заявлении должны быть указаны:

наименование суда, в который подается иск;

фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются;

фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;

суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;

сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;

цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

перечень прилагаемых к иску документов.

К заявлению необходимо прикрепить:

копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором.

И в заключении юристы отметили, что согласно закону «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» ребенок имеет право на получение государственного социального пособия по случаю потери кормильца.

Так, в случае потери обоих родителей детям-сиротам месячное пособие по случаю потери кормильца назначается в размере 1,18 прожиточного минимума (в 2022 году он составляет 36 018 тенге).