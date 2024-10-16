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Названы три вида выплат, которые положены казахстанкам при рождении ребенка

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 15 октября 2024 года рассказали, какие выплаты и пособия положены казахстанкам при выходе в декретный отпуск, по рождению ребенка и уходу за ним, и как их получить, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что существует три вида выплат, связанных с рождением ребенка:

  • социальная выплата по беременности и родам;
  • единовременное государственное пособие по рождению ребенка;
  • социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.

Выплата в связи с беременностью и родами

Выплату могут оформить только работающие на момент выхода в декретный отпуск женщины.

Подать заявление можно через ЦОН и портал электронного правительства. Для оформления услуги потребуется удостоверение личности, больничный лист и сведения о банковском счете. По запросу уполномоченного органа могут быть затребованы дополнительные документы.

Единовременное государственное пособие по рождению ребенка

На получение единовременного государственного пособия на рождение ребенка имеют право как работающие, так и нетрудоустроенные женщины.

Размер пособия на первого, второго и третьего ребенка составляет 38 МРП, на четвертого и всех последующих детей – 63 МРП.

Социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

Выплата назначается как работающим, так и нетрудоустроенным женщинам. Размер выплат зависит от дохода, с которого производились соцотчисления.

В случае, если женщина не работала, она может рассчитывать на выплаты в размере от 5,76 до 8,9 МРП зависит от количества детей).

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Подробнее о размерах единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (для всех женщин) и ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет (для неработающих женщин) можете узнать здесь.

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