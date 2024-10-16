Названы три вида выплат, которые положены казахстанкам при рождении ребенка
В госкорпорации уточнили, что существует три вида выплат, связанных с рождением ребенка:
- социальная выплата по беременности и родам;
- единовременное государственное пособие по рождению ребенка;
- социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
Выплата в связи с беременностью и родами
Выплату могут оформить только работающие на момент выхода в декретный отпуск женщины.
Подать заявление можно через ЦОН и портал электронного правительства. Для оформления услуги потребуется удостоверение личности, больничный лист и сведения о банковском счете. По запросу уполномоченного органа могут быть затребованы дополнительные документы.
Единовременное государственное пособие по рождению ребенка
На получение единовременного государственного пособия на рождение ребенка имеют право как работающие, так и нетрудоустроенные женщины.
Размер пособия на первого, второго и третьего ребенка составляет 38 МРП, на четвертого и всех последующих детей – 63 МРП.
Социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Выплата назначается как работающим, так и нетрудоустроенным женщинам. Размер выплат зависит от дохода, с которого производились соцотчисления.
В случае, если женщина не работала, она может рассчитывать на выплаты в размере от 5,76 до 8,9 МРП зависит от количества детей).
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Подробнее о размерах единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (для всех женщин) и ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет (для неработающих женщин) можете узнать здесь.