Токаев подписал договор с Кипром о выдаче преступников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О подписании Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам», сообщает Zakon.kz.

Согласно договору, влекущими выдачу признаются такие преступления, которые в соответствии с национальным уголовным законодательством обоих договаривающихся государств являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Если запрос о выдаче относится к лицу, разыскиваемому для приведения в исполнение в отношении него приговора суда в виде лишения свободы за любое преступление, влекущее выдачу, выдача возможна только в случае, если он осужден к лишению свободы на срок не менее шести месяцев, говорится в документе.

Также говорится, что выдача осуществляется, если преступление было совершено вне территории запрашивающего государства, при условии, что национальное законодательство стороны предусматривает уголовное преследование за преступления, совершенные вне его территории при таких же обстоятельствах.

Договор не применяется в отношении арестов лиц, выдачи лиц, передачи осужденных лиц, приведения в исполнение приговоров.

В целом правовая помощь включает:

передачу и вручение документов, повесток и предметов;

определение местонахождения и установление личности лица и предметов;

получение показаний и заявлений, включая показания по видеоконференцсвязи;

осуществление обысков, выемки доказательств и конфискации;

проведение экспертиз документов или предметов;

обмен информацией и доказательствами;

любые другие формы помощи, предусмотренные национальным законодательством.

Указ вступил в силу с 20 июля 2022 года.