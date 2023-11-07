Токаев подписал закон о договоре с Кипром о выдаче преступников

Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщает Zakon.kz.

О том, что Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщила пресс-служба Акорды 7 ноября 2023 года.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче". Текст Закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

Также президентом подписан закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам".

26 октября Парламент ратифицировал договор с Кипром о выдаче преступников.

Как рассказала сенатор Айнур Аргынбекова, целью закона является обеспечение эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью и урегулирование отношений между двумя договаривающимися государствами в вопросах экстрадиции лиц, которые разыскиваются на территории запрашиваемого государства для осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

27 сентября Мажилис ратифицировал договор Казахстана с Кипром о выдаче лиц.

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией Договора, также порядок урегулирования разногласий.