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Законодательство РК

Токаев подписал закон о договоре с Кипром о выдаче преступников

Токаев подписал закон о договоре с Кипром о выдаче преступников Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщает Zakon.kz.

О том, что Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщила пресс-служба Акорды 7 ноября 2023 года.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче". Текст Закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

Также президентом подписан закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам".

26 октября Парламент ратифицировал договор с Кипром о выдаче преступников. 

Как рассказала сенатор Айнур Аргынбекова, целью закона является обеспечение эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью и урегулирование отношений между двумя договаривающимися государствами в вопросах экстрадиции лиц, которые разыскиваются на территории запрашиваемого государства для осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

27 сентября Мажилис ратифицировал договор Казахстана с Кипром о выдаче лиц. 

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией Договора, также порядок урегулирования разногласий.

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