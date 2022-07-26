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Многодетные родители найдены мертвыми на съемной квартире в Атырау

Атырау смерть многодетные родители Фото: Zakon.kz
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти молодой супружеской пары. Тела мужа с женой нашли на съемной квартире, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДП Атырауской области, 25 июля поступил вызов от местной жительницы. Она заявила, что ее дочь не открывает дверь квартиры.

По данному вызову был осуществлен выезд дежурного наряда ЧС, в ходе которого при вскрытии двери квартиры в комнате обнаружены тела мужчины (1996 г.р.) и женщины (1992 г.р.)Пресс-служба ДП Атырауской области

Как уточнили в ведомстве, проводится расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК.

Также в пресс-службе добавили, что погибшие граждане являлись супругами. У них осталось четверо детей.

Квартира, согласно данным полиции, была арендована месяц назад.

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Анастасия Московчук
Атырау
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