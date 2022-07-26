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Каким будет урожай казахстанской пшеницы в 2022 году

зерно, урожай Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что урожай пшеницы в этом году будет на 15-20% выше уровня среднегодовых объемов, передает корреспондент Zakon.kz.
В этом году мы провели весенне-полевые работы в сроки, обеспечили сельхозтоваропроизводителей всем необходимым, прогноз пшеницы в этом году будет на уровне 13-13,5 млн тонн. По сравнению с прошлым годом, мы ожидаем где-то на 15-20% урожай больше на уровне среднегодовых объемов за последние пять лет. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

По словам министра, 6 млн тонн пшеницы уйдет на внутреннее потребление, остальные объемы в виде зерна и муки на экспорт.

Ранее глава МСХ сообщил, что в этом году ожидается производство порядка 44 тыс. тонн свекловичного сахара и 225 тыс. тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченность по сахару прогнозируется на уровне 49%.

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Тамила Языкова
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
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