Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пытки: появились подробности дела кыргызского музыканта Викрама Рузахунова

Пытки над кыргызским музыкантом Викрамом Рузахуновым Фото: скриншот видео, Instagram/vicrammusic
Генеральная прокуратура Казахстана ведет переговоры о прибытии кыргызского музыканта Викрама Рузахунова в страну, сообщает Zakon.kz.
С 10 февраля Департамент антикоррупционной службы по Алматинской области проводит досудебное расследование по ст. 146, ч. 2, п. 1 УК «Пытки, совершенные группой лиц» в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов области по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Генпрокуратура РК

По информации ведомства, 19 февраля Рузахунов был признан потерпевшим.

На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники полиции Алматы, Алматинской области, ПС КНБ и медработники.

Круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин (отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе в медицинских). Генпрокуратура РК

Из департамента полиции области затребованы фотокарточки всех сотрудников, задействованных в инциденте с Рузахуновым.

В настоящее время ведутся переговоры о его прибытии в Казахстан с обеспечением мер безопасности. Генпрокуратура РК

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Алматинской области.

Напомним, в начале января кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов был задержан в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках. Позже его отпустили, так как факт участия не был установлен. После он заявил о пытках.

Читайте также

6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале

«Там все живы?» – видео с ДТП на трассе прокомментировали в полиции Акмолинской области

Многодетные родители найдены мертвыми на съемной квартире в Атырау

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления