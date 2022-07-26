Пытки: появились подробности дела кыргызского музыканта Викрама Рузахунова

Генеральная прокуратура Казахстана ведет переговоры о прибытии кыргызского музыканта Викрама Рузахунова в страну, сообщает Zakon.kz.

С 10 февраля Департамент антикоррупционной службы по Алматинской области проводит досудебное расследование по ст. 146, ч. 2, п. 1 УК «Пытки, совершенные группой лиц» в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов области по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Генпрокуратура РК

По информации ведомства, 19 февраля Рузахунов был признан потерпевшим.

На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники полиции Алматы, Алматинской области, ПС КНБ и медработники.

Круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин (отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе в медицинских). Генпрокуратура РК

Из департамента полиции области затребованы фотокарточки всех сотрудников, задействованных в инциденте с Рузахуновым.

В настоящее время ведутся переговоры о его прибытии в Казахстан с обеспечением мер безопасности. Генпрокуратура РК

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Алматинской области.

Напомним, в начале января кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов был задержан в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках. Позже его отпустили, так как факт участия не был установлен. После он заявил о пытках.