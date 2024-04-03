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Законодательство РК

Пытки в колонии Карагандинской области: Генпрокуратура озвучила подробности

Пытки в колонии Карагандинской области: Генпрокуратура озвучила подробности, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Ерлан Жанпейсов озвучил подробности по факту пыток в колонии №62 Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Жанпейсов отметил, что в отношении сотрудников учреждения №62 по Карагандинской и Улытауской областям Комитета уголовно-исполнительной системы МВД и воинской части №6505 Национальной гвардии завершено досудебное расследование по факту совершения пыток.

"Установлено, что семеро сотрудников учреждения и четверо военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников, с целью дискриминации осужденных, путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки. В целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части".Ерлан Жанпейсов

В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения. Также они были временно отстранены от занимаемых должностей.

"26 марта 2024 года уголовное дело направлено в суд", – заключил Жанпейсов.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

17 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных. Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации.

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