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Рост цен ощущается: Султанов и Карашукеев рассказали, как часто ходят за продуктами

Султанов и Карашукев рассказали, как часто ходят за продуктами в магазины Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказали, как часто покупают продукты домой и насколько ощутили рост цен, передает корреспондент Zakon.kz.
Конечно же, как семейные люди, мы должны и дом обеспечивать продовольственной безопасностью. И я по выходным, когда есть возможность, посещаю магазины и рынки. Есть у нас определенные кулинарные предпочтения, как и у каждой семьи. Например, когда нужен плов, то нужно ехать и подороже мясо купить, и так далее. Конечно, закупаемся и имеем представление по ценам.Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

Глава МТИ отметил, что стоимость продуктовой корзины, безусловно, выросла. При этом он не стал озвучивать, сколько его семья тратит на продукты в месяц.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев добавил, что ему реже удается ходить на закуп продуктов.

К сожалению, у меня времени не хватает вместе с супругой и семьей закупаться. Я, наверное, один или два раза в месяц в воскресенье могу позволить себе поехать с семьей и закупить продукты. Единственное, что мы всегда покупаем только продукты казахстанского производства. Определенный рост цен ощущается. Но я хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на картофель и морковь были стабильными.Ербол Карашукеев

Ранее глава МСХ отметил, что, в соответствии с национальным проектом развития агропромышленного комплекса, до конца 2025 года Казахстан должен начать обеспечивать себя сахаром собственного производства на 80%.

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Напомним, Бахыт Султанов и Ербол Карашукеев на расширенном заседании правительства получили выговоры от президента Касым-Жомарта Токаева за ситуацию с сахаром.

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