Валютные правоотношения хотят отрегулировать в ЕАЭС

Национальный банк Казахстана разместил проект соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, подписание соглашения позволит сформировать правовую базу для выработки согласованных подходов к регулированию валютных правоотношений и принятия мер либерализации.

В частности, документ предусматривает покупку и продажу иностранной валюты на территориях государств – членов ЕАЭС; валютные операции резидентов государств; открытие счетов (вкладов); учет и контроль валютных операций; меры либерализации.

Так, говорится, что запрещается использование иностранной валюты при проведении расчетов на территории государства-члена, за исключением случаев, предусмотренных соглашением и законодательством этого государства.

Государства-члены не применяют валютные ограничения в отношении следующих валютных операций:

расчеты между резидентами одного государства-члена и резидентами другого государства-члена, связанные с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг и передачей информации в пределах таможенной территории Союза;

расчеты по операциям, связанным с приобретением резидентами одного государства-члена акций, долей, c внесением вкладов (паев) в целях обеспечения участия в уставном капитале (уставном фонде) юридического лица – резидента другого государства-члена;

расчеты между резидентами одного государства-члена и резидентами другого государства-члена, связанные с приобретением через организованные рынки (биржи) государств-членов государственных ценных бумаг и других ценных бумаг, эмитированных резидентами государств-членов;

расчеты по операциям, связанным с приобретением резидентами одного государства-члена недвижимого имущества, зарегистрированного в соответствии с законодательством другого государства-члена;

расчеты по операциям резидентов одного государства-члена, связанным с предоставлением, получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам с уполномоченными организациями другого государства-члена;

расчеты по операциям резидентов одного государства-члена, связанным с получением и исполнением банковских гарантий уполномоченных организаций другого государства-члена, а также с исполнением обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным с такими уполномоченными организациями;

переводы денежных средств, осуществляемые физическими лицами в пределах таможенной территории Союза.

Согласно документу резиденты государств-членов вправе осуществлять расчеты по валютным операциям без использования банковских счетов в уполномоченных организациях в случае осуществления платежей и переводов денежных средств между физическими лицами в национальных валютах государств-членов в пределах таможенной территории Союза.

Резиденты государств-членов могут открывать счета (вклады) в иностранной валюте и в национальной валюте в банках, расположенных в третьих странах, и осуществлять по ним операции в соответствии с законодательством своего государства.

А резиденты третьих стран имеют право открывать счета (вклады) в иностранной валюте и в национальной валюте в уполномоченных организациях и осуществлять по ним операции в порядке, установленном законодательством государства-члена, на территории которого открыты указанные счета (вклады).

Как отмечается, соглашение не обязывает государства – члены ЕАЭС применять меры валютного регулирования и контроля менее либеральные, чем меры, предусмотренные законодательством государства – члена ЕАЭС на дату его подписания.

Предполагается, что документ подпишут Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 9 августа.