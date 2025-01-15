Банкам Казахстана сократят сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов

В Казахстане разрабатывается проект постановления правления Национального банка РК "О внесении изменений в некоторые постановления правления Национального банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности по валютным операциям", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 января 2025 года, заявили в пресс-службе монетарного регулятора.

"Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов. Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер". Пресс-служба НБК

Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.

"Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов". Пресс-служба НБК

При этом, как подчеркнули в Нацбанке, операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученной из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров (оказание услуг, выполнение работ) резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в Республике Казахстан, будут проводиться в стандартном режиме.

"Полный текст проекта доступен на официальном интернет-портале "Открытые нормативные правовые акты", – заключили в пресс-службе НБК.

Материал по теме Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 января

14 января 2025 года Нацбанк анонсировал важное изменение касательно курсов валют в обменниках Казахстана. Монетарный регулятор предложил установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты. Как новое ограничение может отразиться на обменниках, можете узнать по ссылке.