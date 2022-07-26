В Караганде произошло двойное убийство

Фото: unsplash

В Караганде задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве. В областной полиции сообщили, что орудие преступления изъято, передает Zakon.kz.

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