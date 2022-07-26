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В Караганде произошло двойное убийство

в Караганде раскрыто двойное убийство Фото: unsplash
В Караганде задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве. В областной полиции сообщили, что орудие преступления изъято, передает Zakon.kz.
26 июля около 01:30 в Караганде во дворе одного из многоквартирных домов были обнаружены тела двух мужчин. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские незамедлительно приступили к прочесыванию жилых кварталов, прилегающих к данному дому.Пресс-служба ДП Карагандинской области

По словам заместителя начальника областного ДП Абиля Абильдина, 23-летнего подозреваемого задержали сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды.

Он дал признательные показания, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 99, ч. 2 УК РК. Проводится расследование. Полицейские установили личность потерпевших. Это молодые люди 18 и 20 лет.Абиль Абильдин

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Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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