Подозреваемый в двойном убийстве в Караганде найден мертвым

В Карагандинской области подозреваемый в двойном убийстве найден мертвым. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Известно, что 26 марта 2026 года в одной из квартир по улице Крылова в Караганде были найдены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили личность подозреваемого и приступили к розыску.

Немного позднее в полиции рассказали, что в Актогайском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции обнаружили тело 39-летнего подозреваемого.

"Предварительно установлено, что он покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Теперь стражам порядка предстоит восстановить полную картину трагедии.