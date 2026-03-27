Подозреваемый в двойном убийстве в Караганде найден мертвым
В Карагандинской области подозреваемый в двойном убийстве найден мертвым. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).
Известно, что 26 марта 2026 года в одной из квартир по улице Крылова в Караганде были найдены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти.
Правоохранители установили личность подозреваемого и приступили к розыску.
Немного позднее в полиции рассказали, что в Актогайском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции обнаружили тело 39-летнего подозреваемого.
"Предварительно установлено, что он покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Теперь стражам порядка предстоит восстановить полную картину трагедии.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript