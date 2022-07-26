Акмолинская область входит в Топ-5 драйверов развития туризма в Казахстане

Туризм является одним из самых больших источников повышения дохода населения Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и туризма. Численность занятых в туризме достигла 20 912 человек, что составляет 5% занятого населения региона (398,9 тыс. человек).

По информации ведомства, в области функционируют около 600 предприятий сферы туризма: 341 объект размещения, 16 санаторно-курортных учреждений, 186 субъектов придорожного сервиса, 45 турфирм, имеющих лицензии на осуществление туристской деятельности.

Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками. В области действуют 73 туристских маршрута.

В 2021 году местами размещения оказано услуг на 10,5 млрд тенге, что является третьим показателем по республике (Алматы – 27,9 млрд тенге и Нур-Султан – 20,3 млрд тенге). В период до 2025 года запланирована реализация крупных проектов на 70 млрд тенге.

В 2022 году, с учетом открытия сухопутных границ с Россией, ожидается увеличение туристского потока до 1,2 млн человек.

На протяжении допандемийных лет курорт Бурабай возглавлял рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России (по данным агентства «Турстат»).

Еще одним приоритетным объектом в развитии туризма является Зерендинская курортная зона, которая вошла в перечень туристских территорий республиканского уровня.

Для расширения ассортимента услуг в курортных зонах региона создана единая система троп с 73 туристскими маршрутами (пешие прогулки по тропам, катание на велосипедах, конные прогулки, установка кэмпингов).

Для популяризации и продвижения туристских локаций национальных парков в рамках реализации концепции Four Season на постоянной основе проводятся якорные и фоновые мероприятия.