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Более 200 объектов придорожного сервиса работают на республиканских трассах Акмолинской области

Более 200 объектов придорожного сервиса работают на республиканских трассах Акмолинской области Фото: Рамиль Дусумов
Акмолинская область является одним из крупных туристических регионов страны.

Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального государственного Коргалжынского заповедника, занесенного в список природного наследия ЮНЕСКО, делает область весьма привлекательной для посетителей.

Сегодня уже кластер насчитывает более 600 предприятий, где трудится свыше 18 тысяч акмолинцев, и эта цифра растет с каждым годом, так как строятся новые объекты туризма. Вместе с ними и развивается придорожный сервис, который очень важен в оказании удобств для туристов из Казахстана и зарубежья.

Напомним, глава государства в ходе рабочего визита в Акмолинскую область поручил принять меры по развитию придорожного сервиса. О том, какая проводится работа в данном направлении рассказали в управлении туризма.

"На сегодняшний день на республиканской сети Акмолинской области имеется 204 объекта дорожного сервиса, из них 141 объектов соответствуют Национальному стандарту, что составляет 70%. В 30 процентах случаев причиной несоответствия является отсутствие теплых благоустроенных туалетов. Протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области насчитывает 2332 км".Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

Сообщается, что новый импульс развитию туризма дала новая автодорога "Щучинск-Зеренда" протяженностью 80 км, соединяющая две крупные туристские дестинации. В ходе реконструкции автомобильной дороги "Щучинск-Зеренда" на 52 км установлен теплый туалет.

Далее спикер проинформировал, что в области с 2021 года 13 объектов придорожного сервиса привели в соответствие национальному стандарту.

– Вдоль трассы "Щучинск – Астана" реконструированы 6 павильонов.

"Введено в эксплуатацию новых 6 объектов сервиса это: автозаправки на трассах Кокшетау-Атбасар, Кокшетау-Рузаевка, так же уборная со всеми условиями установлена в кафе "Нур жол" на трассе Екатеринбург-Алматы и кафе "Пилигримм" на автобане Нур-Султан-Петропавловск", – сообщил Андрей Подгурский.

Стало известно, что дорожно-эксплуатационными участками дирекций платных автомобильных дорог АО "НК "ҚазАвтоЖол" на постоянной основе проводятся работы по уборке и дезинфекции уличных туалетов, расположенных на площадках отдыха. Ежегодно в летний период проводятся работы по очистке внутренности септика с утилизацией отходов.

Акиматом области совместно с Акмолинским филиалом АО "КазАвтоЖол" утвержден региональный план мероприятий по развитию объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах республиканского и международного значения до 2025 года. Стоит отметить, что в области появится еще 3 объектра придорожного сервиса.

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Редакция Zakon.kz
Акмолинская область
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