Жара не отступает — прогноз погоды в Казахстане на 27 июля

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 июля. На юге, востоке, в центре страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

В западной, северо-западной, северной половине РК пройдут дожди с грозами, также ожидается град, на северо-западе – шквал, на юго-западе ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет» По республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Улытауской, Карагандинской областей на юге Мангистауской, Абайской областей сохранится сильная жара. Днем на севере, юге Алматинской области сохранится очень сильная жара. Читайте также Султанов: Весь мир сегодня разгребает проблемы с газом, нефтепродуктами и продовольствием Причины роста цен на молоко назвали в Казахстане Валютные правоотношения хотят отрегулировать в ЕАЭС

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