Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жара не отступает: какой будет погода в июле в Казахстане

Какой будет погода в июле в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 09:36 Фото: pexels
Прогноз погоды по Казахстану на июль 2024 года предоставили в "Казгидромете", сообщает Zakon.kz.

В первой декаде июля на большей части Казахстана, с циклоном и атмосферными фронтальными разделами, сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.

При этом синоптики прогнозируют спад жары:

  • на севере, востоке страны ночью до +10+15°С, днем до +18+28°С;
  • в центре республики ночью до +10+18°С, днем до +22+28°С;
  • на юго-востоке ночью до +15+20°С, днем до +22+30°С.

Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12+17°С до +20+28°С, днем от +27+32°С до +35+43°С.

В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую часть республики.

Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • на западе страны ночью от +15+22°С до +19+25°С, днем от +28+33°С до +33+38°С;
  • на севере, в центре и востоке ночью от +7+17°С до +15+23°С, днем от +17+27°С до +30+37°С;
  • на юге и юго-западе ночью от +14+23°С до +20+28°С, днем от +30+36°С до +35+43°С;
  • на юго-востоке ночью от +10+18°С до +17+25°С, днем от +25+36°С до +33+40°С.

В "Казгидромете" отмечают, что прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

На сегодня, 1 июля, синоптики спрогнозировали на большей части Казахстана дожди и грозы. 

Читайте также

погода июль
Сильные дожди и жара 42°С: о погоде в Казахстане на первые дни июля
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Ирина Капитанова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Жара Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
футбол
Матч Англии и Словакии завершился фантастической удачей англичан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: