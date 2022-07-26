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Эксперты объяснили, кто может стать жертвой торговли людьми

Торговля людьми, рабство, Казахстан Фото: pixabay
Жертвой может стать любой человек, без ограничений. Заставить задуматься должны такие признаки, как большая оплата и непонятные условия труда. Об этом заявила на брифинге председатель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль, передает корреспондент Zakon.kz.
Конечно, жертвами торговли людьми, как правило, становятся те, кто по каким-либо причинам уязвим. Это мигранты, выпускники детских домов, люди с зависимостями, недокументированные люди. Еще к этой категории я бы хотела отнести молодых людей, которые выезжают за границу в поисках работы. В целом, жертвой торговли людьми может стать любой человек без ограничений, когда он соглашается на какое-либо рискованное мероприятие, когда ему предлагают большую оплату и непонятные условия труда. Председатель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль

Эксперт подтвердила, что есть тенденция к росту таких преступлений, однако это в первую очередь связано с посткарантинным периодом, когда после запретов на передвижение началась миграция трудовых ресурсов по всему миру.

По ее словам, проблема торговли людьми будет всегда, с этим сложно бороться, но важно помнить, что основной способ борьбы — профилактика, обучение и образование людей. 

Директор общественного объединения «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова добавила, что жертвами торговли людьми могут также стать несовершеннолетние дети и лица с ограниченными возможностями, которых эксплуатируют для попрошайничества.

Дети, которые остались без попечения родителей, в дальнейшем эксплуатируются для попрошайничества. Что касается лиц с инвалидностью, то это люди, которым негде проживать, либо у них нет возможности защитить свои права, потому что они не могут трудоустроится и получать оплату как нормальный человек. Поэтому в этом вопросе необходимо уделять особое внимание при оказании помощи.  Шахноза Хасанова

По словам секретаря Комиссии по правам человека при президенте РК Тастемира Абишева, торговля людьми – это скрыто-латентное преступление и по доходности в мире такие преступления занимают третье место.

По приблизительным подсчетам Международной организации труда, только за принудительный труд ежегодный доход составляет более 150 млрд долларов. Торговцы людьми всячески скрывают свои преступления и их трудно выявлять, так как их защищают высококвалифицированные адвокаты. Тастемир Абишев

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