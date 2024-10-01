В Астане автоинструктор ударил женщину по лицу

В столице произошел инцидент с участием женщины и автоинструктора. Об этом рассказала глава фонда "Коргау Астана" Анна Рыль, сообщает Zakon.kz.

По информации Анны Рыль, женщина, недавно переехавшая в город, договорилась на серию занятий с инструктором через платформу OLX. Во время первого урока, 24 сентября, у железнодорожного вокзала между ними возник конфликт.

По словам пострадавшей, инструктор проявил агрессию после ее комментария о вождении в родном городе, что привело к словесной перепалке. Когда женщина потребовала прекратить занятие, мужчина ударил ее по лицу и попытался отобрать телефон. Водители, находившиеся поблизости, вызвали полицию.

Отмечается, что женщина написала заявление на инструктора, который ранее был судим. Сам инструктор подал встречное заявление, утверждая, что конфликт был спровоцирован намеренно.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"По данному факту в полицию был доставлен 41-летний мужчина, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится расследование", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сотрудница детского сада в Талдыкоргане ударила ребенка по голове.