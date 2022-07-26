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Всадники-беспредельщики арестованы на 10 суток в Талгаре

Всадники-беспредельщики арестованы на 10 суток в Талгаре Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, где группа всадников играет в кокпар на улицах Талгара. Участников инцидента арестовали на 10 суток, сообщает Zakon.kz.
Они не только нарушили общественный порядок, создали неудобства в местах массового скопления людей и на улицах города, но и препятствовали движению автотранспорта, создавали опасность для участников дорожного движения.ДП Алматинской области

Полицейские установили организаторов и участников кокпара.

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Их привлекли к ответственности по ст. 434 «Мелкое хулиганство», ст. 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных правилами дорожного движения», ст. 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств» КоАП РК. ДП Алматинской области

Как отметили в ведомстве, за мелкое хулиганство судом организатору и другим участникам был санкционирован административный арест сроком на 10 суток.

Национальные спортивные игры должны проводиться в специально отведенных местах, на специализированных ипподромах по согласованию с местными исполнительными органами и обязательно строго контролироваться организаторами во избежание угрозы здоровью и безопасности людей.

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Анастасия Стативкина
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