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Рабочий погиб при падении крана в Алматы: появились подробности

падение крана Фото: скриншот видео
Сотрудниками ТОО «Поток-8», собственник упавшего башенного крана модели XGT6515-10S, производились работы по демонтажу крана, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля, кран на объекте был установлен на основании договора с генеральной подрядной организацией ТОО «СК Алматау Строй Гарант».

Во время работ упала консоль (часть стрелы) вместе с находившемся на ней монтажником (высота падения – 6 м). В результате падения монтажник от полученных травм скончался на месте, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в 17:42 в микрорайоне Жетысу-3 в результате падения крана погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения, второй рабочий ранен.

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Елена Беляева
Алматы
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