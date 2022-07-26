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Пожарные спасли женщину, застрявшую в горящем лифте в Нур-Султане

двери Фото: pixabay
Инцидент произошел днем в 15:20 в одном из домов по улице Айнаколь. На место выехали подразделения столичного ДЧС, передает Zakon.kz.
Поступило сообщение о возгорании лифта в одном из домов по ул. Айнаколь. По прибытии огнеборцев установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения внутри лифта между 12-м и 13-м этажами, где оказалась замкнутой женщина. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Пожарные вытащили из лифта женщину 1957 года рождения и оказали ей первую медицинскую помощь. Затем пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Командир отделения столичной пожарной части №10 Жанат Шалтаев и пожарный Куат Казбеков сделали свою работу безупречно и спасли человеческую жизнь. За оперативность и оказанную помощь дочь спасенной гражданки выразила спасателям благодарность, – резюмируется в сообщении.

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