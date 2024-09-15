В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей

Фото: МЧС РК

15 сентября в одном из многоэтажных домов на улице Д. Карбышева в Костанае произошел пожар, в результате которого огонь охватил балконы квартир со второго по четвертый этаж, сообщает Zakon.kz.

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