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В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей

В Костанае спасатели спасли трех детей из горящего дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 19:39 Фото: МЧС РК
15 сентября в одном из многоэтажных домов на улице Д. Карбышева в Костанае произошел пожар, в результате которого огонь охватил балконы квартир со второго по четвертый этаж, сообщает Zakon.kz.

Спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых трое детей, сообщили в ДЧС Костанайской области.

Пожар возник на балконе квартиры на втором этаже и быстро распространился на верхние этажи. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без жертв и пострадавших.

Для выяснения причин возгорания назначено пожарно-техническое расследование. МЧС настоятельно призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Туркестанской области. 

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