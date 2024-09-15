В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей
Фото: МЧС РК
15 сентября в одном из многоэтажных домов на улице Д. Карбышева в Костанае произошел пожар, в результате которого огонь охватил балконы квартир со второго по четвертый этаж, сообщает Zakon.kz.
Спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых трое детей, сообщили в ДЧС Костанайской области.
Пожар возник на балконе квартиры на втором этаже и быстро распространился на верхние этажи. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без жертв и пострадавших.
Для выяснения причин возгорания назначено пожарно-техническое расследование. МЧС настоятельно призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Туркестанской области.
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