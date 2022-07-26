Алматинский областной акимат подвел итоги за полугодие

Под председательством акима Алматинской области Марата Султангазиева состоялось заседание акимата, посвященное подведению итогов социально-экономического развития за шесть месяцев текущего года, передает Zakon.kz.

По словам исполняющей обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования Бакытгуль Толебековой, в промышленности объем производства составил 716 млрд тенге, или больше аналогичного периода прошлого года на 6,2%.

Наибольшую долю в структуре промышленности, или 90% - занимает обрабатывающий сектор. В целом, в отрасли запущено девять новых производств, расширено четыре действующих, создано дополнительно 352 рабочих места. Однако в Балхашском, Енбекшиказахском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском и Уйгурском районах не введено ни одного промышленного объекта. В рамках Карты индустриализации реализуются три проекта на 56,2 млрд тенге с созданием 657 рабочих мест, в том числе в Илийском районе запущен гидрометаллургический цех «Аметист» по производству золотосеребряного сплава «Доре» мощностью 80 кг золота в год. Бакытгуль Акимовна

Кроме этого, в докладе были озвучены достижения и в других секторах экономики. Так, в сфере сельского хозяйства объем валовой продукции вырос на 3,6% и составил 179,2 млрд тенге. Это второй по объему показатель в разрезе республики.

На поддержку агропромышленного комплекса выделено 34,4 млрд тенге из бюджета, в том числе субсидии – 31 млрд тенге.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,7 тыс. га и составила 459 тыс. га.

Во время заседания также не остались в стороне и показатели сферы здравоохранения. В этом направлении на сумму 4,2 млрд тенге ведется строительство восемь объектов, из них в текущем году будут сданы в эксплуатацию пять объектов. Три объекта - переходящие на следующий год. Это поликлиники в селах Узынагаш Жамбылского района и Нарынкол Райымбекского района, а также врачебная амбулатория в селе Нусупбеков Кегенского района.

На шести объектах ведется капитальный ремонт, на который выделено 2,1 млрд тенге.

Кроме того, для 20 медицинских пунктов будут установлены блочно-модульные комплексы. На эти цели из местного бюджета выделено 1 млрд тенге. По всем объектам до конца августа будут подведены итоги тендера.

На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений выделено 2,5 млрд тенге.

Выслушав доклад, аким области заслушал руководителей ряда областных управлений. В том числе особое внимание акцентировал на сфере ЖКХ.

В последнее время в ряде районов участились жалобы на перебои водоснабжения населения. На критику акима ответил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ Баглан Абылкасымов.

В текущем году реализуется 28 проектов на сумму 9,5 млрд тенге. Будет построено и реконструировано 534 км водопроводных сетей. Таким образом, к концу 2022 года износ сетей снизится до 54,3% за счет строительства и реконструкции новых сетей водоснабжения. В текущем году разрабатывается проектно-сметные документации по реконструкции 66 систем водоснабжения, на проектные работы из областного бюджета выделено 1,2 млрд тенге. Строительно-монтажные работы планируется провести в 2023-2024 годах, - рассказал Абылкасымов.

По словам руководителя профильного управления, несмотря на значительные финансовые вложения в развитие систем водоснабжения населенных пунктов области, количество жалоб от населения не уменьшается по двум причинам: некачественное строительство и ненадлежащее обслуживание.

В ходе заседания аким области поручил акимам районов и отраслевому управлению обратить в последующей работе особое внимание на данный вопрос.

Подводя итоги заседания, Марат Елеусизович рассказал о новой методике оценки работы акимов районов.

По моему поручению для оценки работы акимов районов и городов подготовлен рейтинг, состоящий из 61 показателя, из которых сейчас можно оценить 42 показателя, а по остальным - работа продолжится по итогам девяти месяцев и года. По результатам первого рейтинга лидируют Илийский, Уйгурский районы и город Конаев. Аутсайдерами стали Райымбекский, Балхашский и Жамбылский районы. Акимам необходимо принять меры по улучшению установленных показателей социально-экономического развития региона. Марат Султангазиев

Кроме этого, глава области подчеркнул, что принимаемые сегодня меры по сдерживанию роста цен на продукты питания не дают должного эффекта. Поэтому нужно выработать конкретные рекомендации.

Управлениям предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, региональная Палате предпринимателей «Атамекен» и социально-предпринимательским корпорациям, совместно с акимами необходимо провести расчет баланса потребления и производства социально значимых товаров, а также детально проанализировать торговый баланс между экспортом и импортом товаров и усилить охват поддержкой экспортоориентированных предприятий для дальнейшего увеличения производства продукции под брендом «Сделано в Казахстане».

Необходимо также активизировать работу по строительству оптово-распределительного центра вблизи села Шенгельды и внести предложения по созданию оптово-розничного рынка в противоположной части города Алматы по аналогии с рынком «Алтын Орда».

Также, для продовольственной безопасности населения необходимо качественно и своевременно провести уборку урожая.

Управлению сельского хозяйства, акимам районов и городов поручено для повышения продуктивности земледелия и животноводства с применением интенсивных технологий активизировать работу в тесном контакте с передовыми научно-исследовательскими институтами страны. Кроме того, поручено совместно с управлением образования увеличить образовательные гранты по подготовке дефицитных специалистов аграрного сектора.

Подводя итоги заседания, Султангазиев отметил важность принятия конкретных мер, направленных на улучшение качества жизни населения области.