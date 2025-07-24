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Экономика и бизнес

Алматинская область наращивает инвестиционный потенциал: за полгода привлечено более 420 млрд тенге

Инвестиционный потенциал, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:15 Фото: акимат Алматинской области
На заседании акимата Алматинской области под председательством акима региона Марата Султангазиева рассмотрены итоги первого полугодия по привлечению инвестиций и обозначены приоритетные меры на второе полугодие.

Регион демонстрирует устойчивую динамику роста: объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев составил 421,6 млрд тенге, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля частных вложений составила 288,6 млрд тенге, а удельный вес области в республиканском объёме инвестиций достиг 5,2%.

Значительный рост показали и прямые иностранные инвестиции — по итогам I квартала в регион поступило 210,7 млн долларов США, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года.

Марат Султангазиев подчеркнул, что инвестиции — один из ключевых драйверов устойчивого экономического роста, и в области применяется проактивный подход: запущена цифровая инвестиционная платформа, работает региональный штаб и сформирован четкий портфель проектов.

Фото: акимат Алматинской области

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Айсулу Омарова
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