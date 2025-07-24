Алматинская область наращивает инвестиционный потенциал: за полгода привлечено более 420 млрд тенге
Регион демонстрирует устойчивую динамику роста: объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев составил 421,6 млрд тенге, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля частных вложений составила 288,6 млрд тенге, а удельный вес области в республиканском объёме инвестиций достиг 5,2%.
Значительный рост показали и прямые иностранные инвестиции — по итогам I квартала в регион поступило 210,7 млн долларов США, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года.
Марат Султангазиев подчеркнул, что инвестиции — один из ключевых драйверов устойчивого экономического роста, и в области применяется проактивный подход: запущена цифровая инвестиционная платформа, работает региональный штаб и сформирован четкий портфель проектов.
Фото: акимат Алматинской области