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Дети гуляли по карнизу последнего этажа высотки в Актау

дети Фото: скриншот видео
Ради забавы дети вышли в окно на верхнем этаже ЖК Atakent. Очевидцы сняли игру на видео и опубликовали в Сети, передает Zakon.kz.

25 июля при мониторинге соцсетей полицейские обратили внимание на ЧП. Сотрудники ювенальной полиции сразу же направились на место.

В итоге родителей привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 127 КоАП РК. Была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними, а также с родителями по недопущению подобных случаев.

Уважаемые родители, Департамент полиции Мангистауской области убедительно просит Вас не оставлять детей без присмотра. Будьте бдительней и ответственней! Безопасность ваших детей зависит от вас! – резюмировали в пресс-службе ДП региона.

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