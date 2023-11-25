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Законодательство РК

Мужчина разбился насмерть, упав с 14 этажа в Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz
Мужчина выпал с квартиры на 14 этаже ЖК "Премьера" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В полиции квалифицировали инцидент как суицид – проводится расследование по статье 105 УК РК "Доведение по самоубийства".

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК", – говорится в ответе на запрос редакции Zakon.kz.

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ЖК

Фото: Zakon.kz

ЖК

Фото: Zakon.kz

ЖК

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

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