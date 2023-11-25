Мужчина разбился насмерть, упав с 14 этажа в Алматы
Фото: Zakon.kz
Мужчина выпал с квартиры на 14 этаже ЖК "Премьера" в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В полиции квалифицировали инцидент как суицид – проводится расследование по статье 105 УК РК "Доведение по самоубийства".
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК", – говорится в ответе на запрос редакции Zakon.kz.
Корреспондент Zakon.kz посетил место трагедии и сделал несколько кадров.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.
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