Мужчина разбился насмерть, упав с 14 этажа в Алматы

Фото: Zakon.kz

Мужчина выпал с квартиры на 14 этаже ЖК "Премьера" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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