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Лошадь провалилась в канализацию в Актюбинской области

конь Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Инцидент произошел на одной из улиц города Кандыагаша. Животное в канализационном колодце увидели местные жители и вызвали спасателей, передает Zakon.kz.
На помощь спасатели оперативно выехали в составе 11 человек. По прибытию к месту вызова установлено, что животное попало в канализационный колодец глубиной 4 м. Спасатели вытащили лошадь с помощью пожарных рукавов.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

спасение

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Совместными усилиями спасателям удалось вытащить лошадь из канализации.

Спасатели рекомендуют жителям региона не оставлять своих животных без присмотра.

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