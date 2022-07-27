Лошадь провалилась в канализацию в Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Инцидент произошел на одной из улиц города Кандыагаша. Животное в канализационном колодце увидели местные жители и вызвали спасателей, передает Zakon.kz.
На помощь спасатели оперативно выехали в составе 11 человек. По прибытию к месту вызова установлено, что животное попало в канализационный колодец глубиной 4 м. Спасатели вытащили лошадь с помощью пожарных рукавов.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Совместными усилиями спасателям удалось вытащить лошадь из канализации.
Спасатели рекомендуют жителям региона не оставлять своих животных без присмотра.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ