Лошадь провалилась в канализацию в Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Инцидент произошел на одной из улиц города Кандыагаша. Животное в канализационном колодце увидели местные жители и вызвали спасателей, передает Zakon.kz.

На помощь спасатели оперативно выехали в составе 11 человек. По прибытию к месту вызова установлено, что животное попало в канализационный колодец глубиной 4 м. Спасатели вытащили лошадь с помощью пожарных рукавов. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области Совместными усилиями спасателям удалось вытащить лошадь из канализации. Спасатели рекомендуют жителям региона не оставлять своих животных без присмотра. Читайте также Дети гуляли по карнизу последнего этажа высотки в Актау Пожилого водителя забили до смерти у дороги в Мангистауской области Проезжую часть затопило в районе Атакента в Алматы

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