Общество

Чудом выжил: щенок провалился в колодец в Петропавловске

В Петропавловске спасатели вызволили щенка из глубокого колодца, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 23:10 Фото: скриншот видео
В Петропавловске 15 марта 2026 года спасатели вызволили щенка из глубокого колодца. Инцидент произошел на улице Пржевальского, в районе третьей городской больницы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, маленького щенка, провалившегося в колодец, заметили игравшие неподалеку дети. Ребята не растерялись и обратились за помощью к взрослому в ближайшем магазине, чтобы вызвать спасательную службу.

"Прибывшие на место специалисты аккуратно вскрыли железную крышку люка с помощью аварийно-спасательного инструмента. Затем один из спасателей спустился в колодец и осторожно достал испуганного, но живого щенка. Животное не пострадало". Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Казахстана в 2025 году спасли 404 животных. Помощь оказывалась как домашним, так и диким животным: змеям, курам, кабанам, свиньям, сайгакам, голубям, баранам, коровам, собакам, кошкам, воронам, енотам, лисам, летучим мышам, верблюдам, лошадям, уткам, лебедям и оленям.

Канат Болысбек
