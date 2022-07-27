Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков
Бездействующими налогоплательщиками признаются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года:
декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);
декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом, и ИП;
упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом, и ИП.
Проверить себя в списках бездействующих лиц можно на сайте kgd.gov.kz, в меню «Электронные сервисы» в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».
Если попали в список неблагонадежных плательщиков
Если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:
исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов;
явиться в Управление госдоходов по месту нахождения для составления административного материала по статье 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
Общий срок для исключения из списка неблагонадежных составляет не более 5 рабочих дней.
Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам
Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато:
снятием с учета по НДС;
сомнением контрагентов в деятельности компании;
невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.
Всего в 2022 году были признаны бездействующими 11 180 налогоплательщиков.