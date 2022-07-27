Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков

При несвоевременном исполнении налоговых обязательств предприниматели могут попасть в список налогоплательщиков, признанных бездействующими. Как выйти из этого списка, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

Бездействующими налогоплательщиками признаются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года:

декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);

декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом, и ИП;

упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом, и ИП.

Проверить себя в списках бездействующих лиц можно на сайте kgd.gov.kz, в меню «Электронные сервисы» в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».

Если попали в список неблагонадежных плательщиков

Если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:

исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов; явиться в Управление госдоходов по месту нахождения для составления административного материала по статье 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Общий срок для исключения из списка неблагонадежных составляет не более 5 рабочих дней.

Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам

Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато:

снятием с учета по НДС;

сомнением контрагентов в деятельности компании;

невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.

Всего в 2022 году были признаны бездействующими 11 180 налогоплательщиков.