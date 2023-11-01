Бездействующим ИП нужно будет предоставить новую налоговую отчетность

С 1 января 2024 года у бездействующих индивидуальных предпринимателей возникнет обязательство по представлению новой налоговой отчетности по всеобщему декларированию. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"С 1 января 2024 года вводится III этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан, в рамках которого "Декларацию об активах и обязательствах" (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги", - говорится в сообщении.

По данным КГД, в стране признаны бездействующими 27 954 ИП, на которых с 1 января 2024 года также будет возложена обязанность по представлению налоговой отчетности по всеобщему декларированию.

Для того, чтобы проверить, является ли ваше ИП бездействующим, необходимо пройти на интернет-ресурс Комитета госдоходов kgd.gov.kz в меню "Электронные сервисы", раздел "Поиск неблагонадежных налогоплательщиков".

В этой связи Комитет госдоходов направляет push-уведомления через мобильные приложения банков второго уровня о нахождении ИП в списке бездействующих.

В КГД напомнили, что до срока ввода в действие нормы по предоставлению налоговой декларации по форме 250.00 осталось 60 календарных дней.

Ранее мы рассказали, что нужно знать руководителям и учредителям компаний при Всеобщем декларировании.