Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы

В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс «Жайсан» в Наурызбайском районе. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, ЖК «Жайсан» в мкр. Акжар Наурызбайского района возводится незаконно. Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч. 1, ст. 321, ст. 463 ч. 1 КоАП РК.

Управлением направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда. Пресс-служба акимата Алматы

18 июля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района сообщил, что в южной столице снесут две многоэтажки.

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По словам градоначальника, решение о сносе двух недостроенных заброшенных многоэтажек в мкр. Зердели принято по просьбе жильцов. Снос планируют до конца года.