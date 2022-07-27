О проведении религиозных мероприятий нужно будет уведомлять акиматы

МИОР РК подготовил изменения в Инструкции по определению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы, предметов религиозного назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что местные исполнительные органы областей и городов по вопросам религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями утверждают расположение специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также рассматривают уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений), поданные религиозными объединениями.

При утверждении расположения стационарных помещений и рассмотрении уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий изучаются:

предоставленные заявителями документы согласно Правилам оказания государственных услуг в сфере религиозной деятельности «Выдача решения об утверждении расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения»;

территориально-географические особенности области, города республиканского значения или столицы, где располагается помещение;

религиозная ситуация в области, городе республиканского значения и столице;

месторасположение стационарных помещений и помещений для проведения религиозных мероприятий.

Ранее акиматы согласовывали расположение помещений для проведения религиозных мероприятий.

Как поясняется, переход проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий с разрешительного на уведомительный характер предусматривает статья 5 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.