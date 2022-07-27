Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

О проведении религиозных мероприятий нужно будет уведомлять акиматы

о проведении религиозных мероприятий нужно уведомлять акимат Фото: Zakon.kz
МИОР РК подготовил изменения в Инструкции по определению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы, предметов религиозного назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что местные исполнительные органы областей и городов по вопросам религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями утверждают расположение специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также рассматривают уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений), поданные религиозными объединениями.

При утверждении расположения стационарных помещений и рассмотрении уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий изучаются:

  • предоставленные заявителями документы согласно Правилам оказания государственных услуг в сфере религиозной деятельности «Выдача решения об утверждении расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения»;

  • территориально-географические особенности области, города республиканского значения или столицы, где располагается помещение;

  • религиозная ситуация в области, городе республиканского значения и столице;

  • месторасположение стационарных помещений и помещений для проведения религиозных мероприятий.

Ранее акиматы согласовывали расположение помещений для проведения религиозных мероприятий.

Как поясняется, переход проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий с разрешительного на уведомительный характер предусматривает статья 5 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.

Читайте также

Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы

Алматинский областной акимат подвел итоги за полугодие

Педагоги Акмолинской области станут больше зарабатывать

Лариса Черненко
Открытые НПА МИОР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления