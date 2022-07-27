Мастера флирта и соблазна: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака

Представители трех знаков зодиака пользуются особым успехом у противоположного пола. По словам эксперта по звездам Анны Ефремовой, в Топ-3 вошли Тельцы, Весы и Стрельцы, передает Zakon.kz.

Как рассказала астролог порталу FTimes.ru, именно Венера – планета, которая в астрологии отвечает за романтику и флирт, даровала представителям трех знаков зодиака возможность виртуозно кокетничать.

Для них флиртовать так же легко, как и дышать:

Тельцов считают мастерами флирта благодаря особому шарму;

Весы одарены самой Венерой тайным знанием основ флирта;

Стрельцы отличаются игривостью и склонностью к интрижкам.

Как отметила Анна Ефремова, они флиртуют талантливо, ловко жонглируя словами и двусмысленными фразами.

Телец

Представителей этого знака зодиака обычно характеризуют как спокойных, уравновешенных и дружелюбных. По словам эксперта по звездам, игривую сторону Тельцов может узнать не каждый, потому что они крайне избирательны в флирте.

Тельцы используют флирт лишь для особых людей, расположение которых стремятся заполучить без промедления. При этом их харизма видна издалека. Особый шарм представителей знака очаровывает новых знакомых, поэтому они всегда готовы познакомиться поближе.

Весы

Рожденные под этим созвездием ― эстеты. Они являются подопечными планеты Любви, созданы для романтики и наслаждений и желают жить ради любви и развлечений.

Людей в Весах, по словам астролога, привлекают очаровательность, легкость в общении и даже детская непосредственность. Они настолько просто говорят о своих желаниях, что окружающие не могут их игнорировать. Партнер считает своим долгом сделать избранницу воздушного знака самой счастливой. Весы знают, когда, как и с кем флиртовать, и точно добиваются желаемого.

Стрелец

Стрельцы игривые, кокетливые и харизматичные, поэтому быстро добиваются внимания со стороны противоположного пола. По словам эксперта по звездам, они с легкостью победили бы в рейтинге «Самый страстный любовник».

Как настоящие мастера флирта, они не оставляют объекту симпатии никаких шансов остаться неочарованным. Стрельцы превратили свою жизнь в приключение: сегодня они здесь, а завтра их уже и след простыл. Эта таинственность также притягивает, поэтому устоять перед ними не так просто. Они знают о своем врожденном обаянии и пользуются своей харизмой, добиваясь расположения самых недоступных особ.

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