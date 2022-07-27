Что предпримут в Казахстане, если выявят oспу обезьян
По данным Всемирной организации здравоохранения, среди населения 81 страны мира зарегистрировано около 18 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, при нетяжелых формах характерно спонтанное излечение. Летальность не превышает 10%. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК
Для недопущения завоза данной инфекции на территорию Казахстана реализуются в установленном порядке санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Согласно данным министерства, на 39 санитарно-карантинных пунктах в аэропортах (17 пунктов), по железнодорожным путям (5), морских пунктах (2) и автопереходах (15), расположенных на государственной границе республики, проводятся мероприятия по выявлению и предупреждению завоза больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии.
На сегодня в республике случаи заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрированы. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других государств, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК
В ведомстве сообщили, что в настоящее время разрабатывается клинический протокол диагностики и лечения оспы обезьян по профилю «Инфекционные болезни». По данным офиса ВОЗ в Казахстане, на текущий период для лечения оспы обезьян входят жаропонижающие и обезболивающие препараты, симптоматический уход за кожей, за полостью рта, за глазами, по показаниям при присоединении вторичной инфекции – антибиотики, витамин С и другие поливитамины. В мире не разработаны специфические противовирусные препараты.
На сегодняшний день инфекционные больницы обеспечены резервным запасом противовирусных, лекарственных препаратов для симптоматического ухода за больными, средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами. Обеспечена готовность лабораторной службы к проведению исследований, создан запас реагентов для диагностики.
В министерстве напомнили, что в июне 2022 года совместно со специалистами ВОЗ проведены каскадные онлайн-семинары для организаций здравоохранения по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению оспы обезьян, применению стандартного определения случая при диагностике оспы обезьян с учетом особенностей эпиданамнеза и мер профилактики.
Разработана программа обучения медицинских работников, алгоритмы диагностики и лечения больных. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» 18 июня на безвозмездной основе получены тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» производства ФБУН «Государственный научно-исследовательский центр «Вектор» Роспотребнадзора для проведения 500 исследований. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК
Отмечается, что для обеспечения готовности лабораторий к приему проб и проведению исследований на оспу обезьян с соблюдением требований биобезопасности филиалы РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» и РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» проведены инструктажи по технике забора, транспортировки и хранения материала от больных и лиц с подозрением на оспу обезьян.
В Комитете санэпидконтроля добавили, что больные и лица с подозрением на заболевание оспой обезьян будут помещаться в изолированные палаты или боксы, имеющие отдельный вход.
В ведомстве заверяют, что ситуация находится на постоянном контроле.