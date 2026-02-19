Как защититься от оспы обезьян: рекомендации Минздрава РК для туристов
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовал рекомендации для туристов о мерах недопущения завоза и распространения оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в связи с тем, что оспа обезьян передается при тесном контакте с больным человеком, его кожными высыпаниями, биологическими жидкостями или предметами, которые он использует, туристам и путешественникам посоветовали соблюдать несколько простых, но эффективных профилактических мер:
- Избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами, которые могут быть носителями вируса.
- При необходимости контакта с потенциально зараженными животными использовать средства индивидуальной защиты – перчатки и маски.
- Соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом или использовать антисептики.
- При появлении симптомов, характерных для оспы обезьян, немедленно обратиться к врачу и сообщить о возможных контактах с животными или заболевшими людьми.
Отмечается, что на сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян, однако санитарные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для предотвращения завоза заболевания.
